للمتقاعدين.. كيف تتظلم على قرارات المؤسسة العامة للتقاعد إلكترونيًا؟

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة «تظلم» لتقديم التظلمات الصادرة بحق المتقاعدين والمستفيدين من قبل المؤسسة في مجال تطبيق الأنظمة التقاعدية من خلال خدمات التقاعدالإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المؤسسة والحضور بشكل شخصي.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أن خدمة «تظلم» تتيح للمتقاعدين والمستفيدين من تقديم تظلم على القرارات الصادرة من المؤسسة في مجال تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بهذا الشأن.

شروط التظلم الإلكتروني من المؤسسة العامة للتقاعد

ومن شروط استخدام خدمة «تظلم»، وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد: إدخال البيانات بشكل دقيق ووجود قرار سابق من المؤسسة بشأن موضوع التظلم، وعدم وجود حكم صادر من المحكمة بشأن موضوع التظلم، وعدم وجود طلب تظلم سابق بشأن نفس الموضوع.

خطوات التظلم الإلكتروني من المؤسسة العامة للتقاعد

ووفقا للمؤسسة العامة للتقاعد فإن خطوات استخدام «تظلم» تتمثل في : تسجيل الدخول في الخدمات الإلكترونية ثم الدخول على خدمة التظلمات ثم الاطلاع على التعليمات ثم النقر على تقديم طلب «تظلم».

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ومن ثم الإجابة عن الأسئلة للتحقق من مطابقة الشروط والاحكام ثم النقر على «متابعة» ثم إضافة المحتوى ومتابعة الطلب ثم إدخال رقم الهاتف المحمول للتحقق من مقدم الطلب بواسطة رسالة نصية ثم النقر على «تقديم الطلب»، وفق الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد، أعلنت في 14 مارس المنصرم، تفعيل خدماتها عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

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