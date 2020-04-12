«صحة عسير» تُخصص أرقام تواصل مباشر مع 14 عيادة طبية

خصصت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، أرقامًا هاتفية لخدمة المستفيدين لتسهيل التواصل مع 14 عيادة طبية في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.
وأوضـح المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة عـبدالعزيز بـن يحيى آل شايع أن الخدمة تشمل 9 عيادات فـي مسـتشفى عسير المركزي، وثلاثًا أخرى فـي مستشفى أبـها للولادة والأطـفال، بـالإضافـة إلى العيادات في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب، وعيادة الأمراض المزمنة بمركز صحي المنهل.
وأشار إلى أن تـخصيص أرقام للعيادات المختصة يأتي انطلاقًا من حرص وزارة الـصحة ممثلة في المديـريـة العامـة للشؤون الـصحية بمنطقة عسير، عـلى خدمة المستفيدين وهم في منازلهم، في ظل تطبيق الخطط الاحـترازيـة والوقائية مـن انتشار فيروس (كورونـا المستجد كوفيد -١٩).
وأبان آل شـايع أنـه سيتم الرد والتواصل مع المسـتفيدين مـن خـدمـات الـعيادات المحـددة؛ وذلـك بـعد إرسـال الـبيانـات والـمعلومات المطلوبة منهم على الأرقام الموضحة عـبر تطبيق «واتساب»؛ وذلك خلال ساعات الـدوام الـرسـمي.
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