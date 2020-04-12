لرفع جودة الخدمات.. توجيهات عليا بربط كافة الجهات الحكومية بمنصة وطني

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن صدور توجيهات عليا إلى كافة الجهات الحكومية بسرعة ربط خدماتها إلكترونيًّا بمنصة تجربة المستفيدين «منصة وطني» التابعة لبرنامج أداء؛ لقياس أداء تلك الجهات ورفع جودة الخدمات. وأوضحت المصادر أن التوجيهات بتوحيد منصات تقييم رضا المستفيدين، هدفها معرفة مدى ملاءمة الخدمات للمواطن والمقيم، كما جاءت لقياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة. ويتم ذلك عبر تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للجهة، وحالة مؤشرات الأداء, ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.

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