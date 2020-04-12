تسليم عدد من المباني المدرسية بحائل لتكون سكنًا لعمال وعاملات المستشفيات

أعلنت إدارة تعليم حائل، اليوم الأحد، عن تسليم عدد من المباني المدرسية للمديرية العامة للشؤون الصحية بحائل كسكن لعمال وعاملات المستشفيات خلال فترة منع التجول.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت إدارة تعليم حائل: «إيمانًا بدورها الوطني، وبناءً على توجيهات أمير المنطقة، وما ورد من وزير التعليم، فإن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل تسلم هذا اليوم عددًا من المباني المدرسية للمديرية العامة للشؤون الصحية كسكن لعمال وعاملات المستشفيات خلال فترة منع التجول».
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