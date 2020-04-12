لدعم منشأتك الصحية.. كيف تحصل على 4 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية؟

أوضح بنك التنمية الاجتماعية تفاصيل مبادرة دعم محفظة الرعاية الصحية بـ2 مليار ريال لتمويل 1000 منشأة صحية لدعم القطاع الطبي لاحتواء فيروس كورونا والسيطرة عليه والحد من انتشاره.
وأكد بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن تمويل المنشآت الصحية يصل إلى 4 ملايين ريال للمنشأة، فيما تبلغ مدة سداد القرض 5 سنوات بينما تصل فترة السماح إلى 12 شهرًا، كما يوفر البنك خطة سداد «شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية».
مجالات الرعاية الصحية المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية
وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أن محفظة الرعاية الصحية تستهدف تمويل 12 مجالا صحيا وهي: «المجمعات الطبية والمصانع الطبية، والعيادات المتخصصة، والعيادات الاستشارية ومراكز الأشعة، وجراحات اليوم الواحد».
وكذلك تشمل: «المعامل الطبية والمختبرات الطبية ومراكز الرعاية الطبية المنزلية، وطب الطوارئ والتأهيل والصحة الوقائية والخدمات الطبية»، وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.
شروط الحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية
وحدد بنك التنمية الاجتماعية شروطًا عدة للحصول على تمويل من محفظة الرعاية الصحية، وتتمثل في أن يكون عمر المنشأة في النشاط سنة فأكثر، وأن يسمح الوضع المالي والائتماني للمنشأة بالحصول على تمويل.
وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن التقديم للحصول على تمويل في مجال الرعاية الصحية يكون عبر الموقع الإلكتروني للبنك اضغط هنا.
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