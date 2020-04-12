الإطاحة بمواطنَين ومقيم في واقعة السطو على عامل محطة وقود بجازان

ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على مواطنَين ومقيم في واقعة السطو على عامل محطة وقود بجازان. وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر خلاله أشخاص في إحدى محطات الوقود، يدَّعون رغبتهم في تعبئة مركبتهم، ثم يقومون بإركاب العامل معهم بالقوة والاعتداء عليه وسلب ما معه من مبلغ مالي- فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليهم وهم (مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية) في العقدين الثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. اقرأ أيضًا: شرطة الرياض: القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا في جرائم سلب ونهب شرطة القصيم تطيح بمواطن ظهر في فيديو يتباهى بتناول محلول لمادة مقطرة

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