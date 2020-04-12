أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مبادرة «غذاؤنا واحد»؛ لدعم الأسر المتضررة من أزمة فيروس «كورونا المستجد».
وعبر «فيديو جراف» بثته الوزارة على حسابها الرسمي في «تويتر»؛ كشفت أن المبادرة تستهدف دعم الأسر المتضررة من تداعيات الفيروس من مواطنين وغيرهم؛ وذلك بالمواد الغذائية في جميع مناطق المملكة.
وَأشارت الوزارة إلى تخصيص 250 مليون ريال لهذه المبادرة كمرحلة أولى، ممولة من قبل الصندوق المجتمعي والجهات المشارِكة، لافتةً إلى أن المبادرة تستهدف التخفيف من تداعيات وآثار وباء «كورونا» على الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضررًا من هذا الوباء.
وأوضحت الوزارة أن عدد الجمعيات الأهلية المشارِكة في العملية، وصل إلى 47 جمعية حتى الآن، وبلغ عدد المستفيدين 37 ألفًا و579 أسرة إلى الآن، فيما بلغ عدد السلال المُقدَّمة للمتضررين 142 ألفًا و870 سلة.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. شاب عربي في السويد: نظام السعودية المتطور وتعاملها مع كورونا جعلها حديث العالم
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. «الموارد البشرية» تخصص 250 مليون ريال لدعم الأسر المتضررة من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.