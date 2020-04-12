شاهد.. «الموارد البشرية» تخصص 250 مليون ريال لدعم الأسر المتضررة من «كورونا»

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مبادرة «غذاؤنا واحد»؛ لدعم الأسر المتضررة من أزمة فيروس «كورونا المستجد».

وعبر «فيديو جراف» بثته الوزارة على حسابها الرسمي في «تويتر»؛ كشفت أن المبادرة تستهدف دعم الأسر المتضررة من تداعيات الفيروس من مواطنين وغيرهم؛ وذلك بالمواد الغذائية في جميع مناطق المملكة.

وَأشارت الوزارة إلى تخصيص 250 مليون ريال لهذه المبادرة كمرحلة أولى، ممولة من قبل الصندوق المجتمعي والجهات المشارِكة، لافتةً إلى أن المبادرة تستهدف التخفيف من تداعيات وآثار وباء «كورونا» على الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضررًا من هذا الوباء.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الجمعيات الأهلية المشارِكة في العملية، وصل إلى 47 جمعية حتى الآن، وبلغ عدد المستفيدين 37 ألفًا و579 أسرة إلى الآن، فيما بلغ عدد السلال المُقدَّمة للمتضررين 142 ألفًا و870 سلة.

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