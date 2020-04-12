السعودية اليوم / الأمم المتحدة: التدابير المتخذة ضد كورونا تؤثر على حركة الشحن إلى ميناء بورتسودان



الخرطوم 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

حذر مكتب تنسيق الأمم المتحدة بالسودان "أوتشا" من تأثر حركة الشحن إلى ميناء بورتسودان بالتدابير المتخذة ضد فيروس

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير صادر عنه أن حركة الشحن إلى ميناء بورتسودان ستتأثر بالتدابير المتعلقة بالحجر الصحي وتشمل السلع الإستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تنطبق على شحنات من الصين ومصر واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا .

ولفت التقرير الأممي إلى أن هذه التدابير تؤخر الشحنات لأسبوعين وتشمل شحنات حيوية مثل الأدوية واللوازم الطبية، مشيراً إلى أن إجراءات التخليص الجمركي لهذه السلع المستوردة عادة ما تستغرق 3 إلى 4 أسابيع في حالة عدم انقطاع العمل في الجمارك محذرًا من أن الوكالات الإنسانية في السودان تواجه تحديات في التخليص الجمركي للمستلزمات الطبية والأدوية .

// انتهى //

19:38ت م

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الخرطوم 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسحذر مكتب تنسيق الأمم المتحدة بالسودان "أوتشا" من تأثر حركة الشحن إلى ميناء بورتسودان بالتدابير المتخذة ضد فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن السفن التي تمر عبر قناة السويس إلى بورتسودان لاستيراد السلع الأساسية ستبقى في الحجر الصحي لأسبوعين.وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير صادر عنه أن حركة الشحن إلى ميناء بورتسودان ستتأثر بالتدابير المتعلقة بالحجر الصحي وتشمل السلع الإستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تنطبق على شحنات من الصين ومصر واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا .ولفت التقرير الأممي إلى أن هذه التدابير تؤخر الشحنات لأسبوعين وتشمل شحنات حيوية مثل الأدوية واللوازم الطبية، مشيراً إلى أن إجراءات التخليص الجمركي لهذه السلع المستوردة عادة ما تستغرق 3 إلى 4 أسابيع في حالة عدم انقطاع العمل في الجمارك محذرًا من أن الوكالات الإنسانية في السودان تواجه تحديات في التخليص الجمركي للمستلزمات الطبية والأدوية .// انتهى //19:38ت م0166

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