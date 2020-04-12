السعودية تسجل 429 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

الأحد 12 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الأحد"،عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 4462 حالة وبلغ عدد الوفيات 59 وفاة بإضافة 7 وفيات جديدة ، بحسب صحيفة "الرياض".



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، أن من بين هذه الحالات يوجد حالياً (3642) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 65 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (761 ) حالة بإضافة (41) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (59) حالة بإضافة 7 وفيات جديدة.