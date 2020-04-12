شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الاتصالات” تطلق حملة “جاء دورك” وتدعو الراغبين من المواطنين إلى الانضمام إلى تطبيقات التوصيل المسجلة لديها والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:10 مساءً, 12 أبريل 2020 م
المناطق - واس
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة #جا_دورك , دعت فيها الراغبين من المواطنين إلى التسجيل في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المستفيدين الضرورية وإيصالها إلى منازلهم.
وكشفت الهيئة أن دعوتها تأتي ضمن الجهود الشاملة في تلبية كافة المتطلبات والاحتياجات للمستفيدين خلال فترة منع التجول من خلال تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة، والسعي نحو خدمة المواطن والمقيم وتوفير كافة احتياجاتهم من المواد التموينية والدوائية والمستلزمات المنزلية خلال هذه الظروف الاستثنائية.
وأكدت الهيئة إمكانية انضمام جميع الفئات المهتمة من السعوديين في التطبيقات المسجلة لديها، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على القائمة المعتمدة للتطبيقات على موقع الهيئة الإلكتروني https://www.citc.gov.sa/list.
وتأتي هذه الحملة امتداداً لدعوة الهيئة المستمرة لكافة المواطنين والمقيمين بالاعتماد على تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات في التسوق وتأمين الاحتياجات الضرورية والبقاء في المنازل خلال هذه الفترة التي تشهد اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “الاتصالات” تطلق حملة “جاء دورك” وتدعو الراغبين من المواطنين إلى الانضمام إلى تطبيقات التوصيل المسجلة لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.