شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تصدر دليل توجيهي لآلية إجراء الدراسات السريرية والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدليل التوجيهي المساعد للجهات المعنية بإجراء الدراسات السريرية لتوضيح آلية إجراء الدراسات السريرية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، والدليل متاح عبر الرابط ‏‪sfda.sa/8ed8c

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