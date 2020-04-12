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رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إعطاء زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، منحه مهلة إضافية لإنجاز مهمته التي كلف بها قبل شهر.
وقال: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين حزبي الليكود وأزرق أبيض لتشكيل حكومة وحدة وطنية في موعد أقصاه منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، فإنه لن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة كما كان متوقعًا، وإنما سيحيل المهمة إلى الكنيست".
وأفادت مصادر في حزب "أزرق أبيض"، بأن الكتلة البرلمانية للحزب ستعقد اليوم اجتماعًا عبر الإنترنت، لبحث آخر تطورات مفاوضات الائتلاف الحكومي مع حزب "الليكود".
وأعربت جهات في الحزب، عن خشيتها من أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، قد قرر التخلي عن فكرة حكومة الوحدة.
وأشارت، إلى أن نتنياهو غير معني بتجديد المفاوضات في انتظار تكليفه من قبل الرئيس الإسرائيلي بتشكيل الحكومة.
رؤوفين ريفلين
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 06:41 PM
بعد فشله في إنجاز مهمته التي كلف بها قبل شهرالرئيس الاسرائيلي يرفض منح "غانتس" مهلة إضافية لتشكيل الحكومة
رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إعطاء زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، منحه مهلة إضافية لإنجاز مهمته التي كلف بها قبل شهر.
وقال: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين حزبي الليكود وأزرق أبيض لتشكيل حكومة وحدة وطنية في موعد أقصاه منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، فإنه لن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة كما كان متوقعًا، وإنما سيحيل المهمة إلى الكنيست".
وأفادت مصادر في حزب "أزرق أبيض"، بأن الكتلة البرلمانية للحزب ستعقد اليوم اجتماعًا عبر الإنترنت، لبحث آخر تطورات مفاوضات الائتلاف الحكومي مع حزب "الليكود".
وأعربت جهات في الحزب، عن خشيتها من أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، قد قرر التخلي عن فكرة حكومة الوحدة.
وأشارت، إلى أن نتنياهو غير معني بتجديد المفاوضات في انتظار تكليفه من قبل الرئيس الإسرائيلي بتشكيل الحكومة.
، الرئيس الاسرائيلي يرفض منح "غانتس" مهلة إضافية لتشكيل الحكومة ،
المصدر : الخليج 365
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