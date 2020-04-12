، "الصحفيين العرب" يدين حكم ميليشيا الحوثي بالإعدام على 4 صحفيين يمنيين ،

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أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء على أربعة صحفيين يمنيين بتهمة التجسس والتي لا أساس لها من الصحة وعارية تمامًا عن الحقيقة.
واستنكر الاتحاد، في بيان اليوم، هذا الحكم الجائر على هؤلاء الصحفيين الأبرياء، مؤكدًا أن الصحفيين في كافة الدول العربية هم جنود الحرية والمدافعون عن حرية الرأي والتعبير، داعيًا المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا الحكم الجائر والعمل على تبرئة هؤلاء الصحفيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يؤدون واجبهم المهني بكل أمانة وإخلاص لصالح وطنهم.
الاتحاد العام للصحفيين العرب
"الصحفيين العرب" يدين حكم ميليشيا الحوثي بالإعدام على 4 صحفيين يمنيينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-12
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء على أربعة صحفيين يمنيين بتهمة التجسس والتي لا أساس لها من الصحة وعارية تمامًا عن الحقيقة.
واستنكر الاتحاد، في بيان اليوم، هذا الحكم الجائر على هؤلاء الصحفيين الأبرياء، مؤكدًا أن الصحفيين في كافة الدول العربية هم جنود الحرية والمدافعون عن حرية الرأي والتعبير، داعيًا المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا الحكم الجائر والعمل على تبرئة هؤلاء الصحفيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يؤدون واجبهم المهني بكل أمانة وإخلاص لصالح وطنهم.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:29 PM
قال: وُجهت لهم تهمة لا أساس لها من الصحة وعارية عن الحقيقة
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء على أربعة صحفيين يمنيين بتهمة التجسس والتي لا أساس لها من الصحة وعارية تمامًا عن الحقيقة.
واستنكر الاتحاد، في بيان اليوم، هذا الحكم الجائر على هؤلاء الصحفيين الأبرياء، مؤكدًا أن الصحفيين في كافة الدول العربية هم جنود الحرية والمدافعون عن حرية الرأي والتعبير، داعيًا المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا الحكم الجائر والعمل على تبرئة هؤلاء الصحفيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يؤدون واجبهم المهني بكل أمانة وإخلاص لصالح وطنهم.
، "الصحفيين العرب" يدين حكم ميليشيا الحوثي بالإعدام على 4 صحفيين يمنيين ،
المصدر : الخليج 365
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