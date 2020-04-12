، باحثون يبتكرون مرحاضًا ذكيًا يكشف الأمراض ومنها السرطان ،

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ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة مرحاضاً ذكياً يمكنه رصد المؤشرات، التي تدل على الإصابة بالأمراض المختلفة عن طريق تحليل فضلات الإنسان، بحسب ما أورد موقع "دويتشه فيله" الألماني اليوم (الأحد).
وأوضح باحثون في مختبر تابع لجامعة ستافورد في الولايات المتحدة، أن المرحاض يستطيع كشف الإصابة بسلسلة متنوعة من الأمراض، مثل بعض أنواع السرطان وأمراض الكلى والجهاز الهضمي عن طريق سلسلة من الدلالات الموجودة في البول والبراز.
وأضافوا أن المرحاض الذكي يتشابه مع المراحيض التقليدية من حيث الشكل الخارجي، ولكنه يحتوي في داخله على مجموعة من أجهزة القياس والاستشعار، التي تجري عملية تحليل سريع للفضلات البشرية.
ويرسل المرحاض نتائج الفحص إلى منظومة خاصة تعمل بنظام الحوسبة السحابية من أجل الاحتفاظ بها في مكان آمن والاستفادة منها إذا ما استدعت الضرورة.
من جهته، ذكر الباحث سانجيف جامهير، أن تاريخ فكرة المرحاض الذكي تعود إلى 15 عاماً مضت، وكانت آنذاك تثير الضحك لأنها بدت مثيرة.
وأضاف أن المرحاض الذكي يمكنه رصد عشر دلالات مختلفة للأمراض، كما يستطيع قياس مؤشرات حيوية مهمة مثل عدد الخلايا البيضاء في الدم ومعدل تلوث الدم ونسب البروتينات والمواد الكيميائية المختلفة في جسم الإنسان.
ونجح "جامهير" في تصنيع نموذج أوّلي من المرحاض الذكي، واختبره بالفعل على 21 متطوعاً.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 06:39 PM
يحتوي على مجموعة من أجهزة القياس والاستشعارباحثون يبتكرون مرحاضًا ذكيًا يكشف الأمراض ومنها السرطان
ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة مرحاضاً ذكياً يمكنه رصد المؤشرات، التي تدل على الإصابة بالأمراض المختلفة عن طريق تحليل فضلات الإنسان، بحسب ما أورد موقع "دويتشه فيله" الألماني اليوم (الأحد).
وأوضح باحثون في مختبر تابع لجامعة ستافورد في الولايات المتحدة، أن المرحاض يستطيع كشف الإصابة بسلسلة متنوعة من الأمراض، مثل بعض أنواع السرطان وأمراض الكلى والجهاز الهضمي عن طريق سلسلة من الدلالات الموجودة في البول والبراز.
وأضافوا أن المرحاض الذكي يتشابه مع المراحيض التقليدية من حيث الشكل الخارجي، ولكنه يحتوي في داخله على مجموعة من أجهزة القياس والاستشعار، التي تجري عملية تحليل سريع للفضلات البشرية.
ويرسل المرحاض نتائج الفحص إلى منظومة خاصة تعمل بنظام الحوسبة السحابية من أجل الاحتفاظ بها في مكان آمن والاستفادة منها إذا ما استدعت الضرورة.
من جهته، ذكر الباحث سانجيف جامهير، أن تاريخ فكرة المرحاض الذكي تعود إلى 15 عاماً مضت، وكانت آنذاك تثير الضحك لأنها بدت مثيرة.
وأضاف أن المرحاض الذكي يمكنه رصد عشر دلالات مختلفة للأمراض، كما يستطيع قياس مؤشرات حيوية مهمة مثل عدد الخلايا البيضاء في الدم ومعدل تلوث الدم ونسب البروتينات والمواد الكيميائية المختلفة في جسم الإنسان.
ونجح "جامهير" في تصنيع نموذج أوّلي من المرحاض الذكي، واختبره بالفعل على 21 متطوعاً.
، باحثون يبتكرون مرحاضًا ذكيًا يكشف الأمراض ومنها السرطان ،
المصدر : الخليج 365
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