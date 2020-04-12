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ارتفع عدد حالات الوفاة في المستشفيات الإنجليزية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد) إلى 9594 بعد تسجيل 657 حالة وفاة جديدة.
وبين مسؤولون أن من بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى، وفقاً لـ"رويترز".
ومن المتوقع نشر الإحصاءات الخاصة بالمملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.
فيروس كورونا الجديد
657 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 9.594صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-12
ارتفع عدد حالات الوفاة في المستشفيات الإنجليزية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد) إلى 9594 بعد تسجيل 657 حالة وفاة جديدة.
وبين مسؤولون أن من بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى، وفقاً لـ"رويترز".
ومن المتوقع نشر الإحصاءات الخاصة بالمملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:45 PM
بينهم 42 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 عاماً
ارتفع عدد حالات الوفاة في المستشفيات الإنجليزية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد) إلى 9594 بعد تسجيل 657 حالة وفاة جديدة.
وبين مسؤولون أن من بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى، وفقاً لـ"رويترز".
ومن المتوقع نشر الإحصاءات الخاصة بالمملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.
، 657 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 9.594 ،
المصدر : الخليج 365
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