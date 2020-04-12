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محمد بن مسعود - الدمام - أُعلن، اليوم الأحد، عن وفاة الممثل البريطاني الكوميدي تيم بروك تايلور، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان الممثّل الراحل عضوًا في فرقة The Goodies التي اشتهرت بعروضها الكوميدية في سنوات السبعينيات والثمانينيات، وشارك تيم بروك تايلور في العديد من المسلسلات الهزلية طوال مسيرته.
وفاة الممثّل البريطاني الكوميدي "بروك تايلور" بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-12
أُعلن، اليوم الأحد، عن وفاة الممثل البريطاني الكوميدي تيم بروك تايلور، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان الممثّل الراحل عضوًا في فرقة The Goodies التي اشتهرت بعروضها الكوميدية في سنوات السبعينيات والثمانينيات، وشارك تيم بروك تايلور في العديد من المسلسلات الهزلية طوال مسيرته.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:00 PM
أُعلن، اليوم الأحد، عن وفاة الممثل البريطاني الكوميدي تيم بروك تايلور، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان الممثّل الراحل عضوًا في فرقة The Goodies التي اشتهرت بعروضها الكوميدية في سنوات السبعينيات والثمانينيات، وشارك تيم بروك تايلور في العديد من المسلسلات الهزلية طوال مسيرته.
، وفاة الممثّل البريطاني الكوميدي "بروك تايلور" بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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