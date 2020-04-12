شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق نجران، جازان، عسير و الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض و الشرقية.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على حائل، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.