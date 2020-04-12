شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يوافق على قرارات المجلس الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، على عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الصحي . وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، على عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الصحي . وتضمنت القرارات: " تطبيق مؤشرات الأداء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، المعايير التفصيلية لسيارات الإسعاف، مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي، اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسجلات الصحية " .

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