شكرا لمتابعة خبر عن نقل 1000 عامل للسكن المؤقت بمدارس جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أسكنت محافظة جدة، أكثر من 1000 عامل داخل أكثر من 12 مدرسة حكومية بشكل مؤقت، ضمن الإجراءات الإحترازية المتخذة في المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، أنه تم تحويل أكثر من 12 مدرسة حكومية، إلى سكن مؤقت للعمال، بحسب توجيهات الجهات العليا.
وأشار إلى أن اللجنة رصدت المشكلة بتوجيه من إمارة منطقة مكة المكرمة، إذ وُجد ٥٣١ موقعا لمجمعات إسكان العمالة في جدة، و تمت زيارة ٣٣٠ موقعا منها.
وأفاد بأنه تم إخضاع ٥٣ ألفا و ٢٨٠ عاملا للفحص، وكانت نتائجهم سلبية، مؤكدًا على تخفيف كثافة العمالة داخل مجمعات سكنهم، وفقًا للعربية.
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