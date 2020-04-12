شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية: نشاط توصيل الطلبات يحتاج إلى بطاقة عمل إلكترونية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن نشاط توصيل الطلبات يحتاج إلى بطاقة عمل إلكترونية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا، إذ أكد على ضرورة الالتزام بالتواجد داخل المنزل والالتزام بقرار منع التجول.

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وأشار إلى أن الجهات الحكومية تتولى إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة لها، ويتم توثيقها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

وأكد على تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول ابتداءً من الساعة 3م من يوم غدٍ الاثنين.