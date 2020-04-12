شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم تبدأ في مراجعة جميع المقررات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، عن البدء في مراجعة جميع المقررات الدراسية اعتباراً من اليوم الأحد وللمراحل كافة.

وأوضحت الوزارة أن المراجعة ستكون عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب هنـــــا .