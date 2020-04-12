بالفيديو.. جريان السيول في وادي دماج بنجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):أظهر مقطع فيديو، جريان السيول في وادي دماج بنجران، اليوم الأحد، عقب هطول الأمطار الغزيرة.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بتساقط برد وسيول حتى الثامنة مساء اليوم الأحد.
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