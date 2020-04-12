شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر للملك فهد يتحدث فيه عن إعجابه بمنطقة تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر، الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله " أثناء زيارته إلى منطقة تبوك في التاسع عشر من ربيع الآخر لعام 1408هـ.

وتحدّث الملك فهد "رحمه الله" في المقطع عن انطباعاته عن مدينة تبوك، مؤكدًا على إعجابه الشديد بتقدم المنقطة في المجال العسكري والمدني.

وكما أثنى على سكان المنطقة، مختتمًا حديثه بالشكر والثناء على جهود أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

يذكر أن الفيديو من أرشيف الباحث التاريخي عبدالله العمراني.