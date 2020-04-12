شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المتورط في مقطع شرب محلولٍ لمادةٍ مقطّرة يعتذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):إشارة إلى ما نشرته " صدى " بشأن المواطن الذي ظهر وهو يتباهى بتناول محلولٍ لمادةٍ مقطرة ذات استخدامٍ خاصٍ بالمركبات، فقد خرج المواطن للاعتذار عما فعله.
وكانت شرطة منطقة القصيم، قد نجحت في ضبط صاحب المقطع، وهو في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.
وقال المواطن في مقطع فيديو: " أعتذر عما حدث، والمادة السائلة التي شربتها كانت ماء عادي " ، مضيفًا: " فقط العلبة كانت خاصة بالماء المقطّر، وعملت المقطع من باب الفكاهه لا أكثر ولا أقل."
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