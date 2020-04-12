شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الدولة وحدها تسجل “نصف مليون“ إصابة!.. آخر تحديث بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا القاتل حول العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل جائحة كورونا الانتشار في العالم، وتجبر مئات الملايين على التزام البيوت، فيما يتسابق العلماء من أجل فهم الفيروس الجديد، ومحاولة إيجاد لقاح سريع أو علاجات تساعد على الشفاء منه.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم، السبت، حاجز المليون و750 ألف حالة، أكثر من 520 ألفا منهم في الولايات المتحدة وحدها، فيما بلغ عدد الوفيات من المصابين بالفيروس عالميا، حتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش، 107 آلاف و30، والمتعافين 393 ألفا و739.

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ويتواصل الألم في الولايات المتحدة، مع تجاوز عدد الوفيات حاحز الـ20 ألفا، فيما يزداد الأمل بتراجع وتيرة تفشي الفيروس وحصده للأرواح في دول أوروبية كانت في الأسابيع الماضية بؤرة الجائحة عالميا، ولا سيما إيطاليا وإسبانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية السبت إنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى كوفيد-19 جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.



وكان مسؤولون في كوريا الجنوبية ذكروا الجمعة أن 91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى. وقالت جيونج إيون-كيونج مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي إن الفيروس ربما يكون قد "نشط مجددا" لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى.



الولايات المتحدة

أصبحت الولايات المتحدة، السبت، الأكثر تضررا بالجائحة من حيث عدد الوفيات، إذ تخطت إيطاليا، بعد أن سجلت 1310 وفاة حتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش السبت، و2035 وفاة الجمعة، ليبلغ المجموع 20057.

وكانت البلاد الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة عالميا، إذ تضم وحدها نحو 30 بالمئة من الحالات المسجلة.

ورغم بقاء الأمريكيين في منازلهم بأغلب الولايات، إلا أن وتيرة تسجيل إصابات جديدة ازدادت مع إجراء المزيد من الاختبارات.

وارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه الفيروس من 30 ألفا إلى 35 ألف حالة يوميا بعد أن أصبحت الاختبارات متاحة بشكل أكبر.



ومع استعداد أمريكيين كثيرين للاحتفال بعطلة عيد القيامة يوم الأحد، حذر أنتوني فوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين وقال: "الآن ليس وقت التوقف".

بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية أنها سجلت 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا حتى مساء الجمعة، ليبلغ إجمالي الوفيات 9875 حالة.



وأشارت السلطات الصحية البريطانية إلى أنها أجرت حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش، السبت، 334974 تحليلا، مؤكدة رصد إصابة 78991 منذ تفشي الوباء.



وقالت خدمة الصحة الوطنية في لندن إن أعمار من توفوا تراوحت بين 11 عاما و102 وأن 33 منهم لم يكن لديهم مشكلات صحية أخرى.

وفي السياق ذاته، أفاد مسؤولون بريطانيون السبت أن حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون "تتحسن بشكل كبير" حيث يخضع للعلاج في مستشفى إثر إصابته بكوفيد-19، تزامناً مع اقترب عدد الوفيات بالفيروس في البلاد من عشرة آلاف.

ويقضي الزعيم المحافظ البالغ من العمر 55 عاما يومه الثاني خارج قسم العناية المشددة في مستشفى "سانت توماس" في لندن، حيث يمشي بضعة خطوات كل فينة وأخرى، بحسب داونينغ ستريت.

وأفادت ناطقة باسم داونينغ ستريت في بيان مقتضب أن "رئيس الوزراء يواصل التحسّن بشكل كبير".

ونقل جونسون إلى المستشفى الأحد بعدما أثار تواصل سعاله وارتفاع درجة حرارته القلق عقب قضائه عشرة أيام في الحجر الصحي جراء إصابته بالفيروس. ونقل بعد يوم إلى قسم العناية المشددة مع تدهور حالته.

وقال متحدث باسمه إن جونسون غادر القسم مساء الخميس وكانت "معنوياته عالية جدا" بينما لوح شاكرا للطوقم الطبية المتواجدة.

وكان دخوله المستشفى غير مسبوق بالنسبة لرئيس وزراء بريطاني خلال فترة الطوارئ الوطنية، ما أحدث حالة قلق في البلاد.

ويتولى وزير الخارجية دومينيك راب إدارة أعمال الحكومة بالوكالة في غياب بوريس جونسون الذي "لم يتعاف بعد ... ويحتاج لوقت كاف" لذلك، كما قال والده ستانلي جونسون الجمعة لشبكة "بي بي سي".



وأضاف والد جونسون "أنتظر بفارغ الصبر خروجه من المستشفى وعودته سريعاً إلى داونينغ ستريت واستلامه زمام الأمور دون فترة استراحة".

إسبانيا

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، السبت، إن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد انخفض لليوم الثالث على التوالي اليوم السبت بعد تسجيل 510 وفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 23 آذار/ مارس.



وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات الإجمالي زاد إلى 16353 من 15843 أمس الجمعة بينما قفز عدد الإصابات المؤكدة إلى 161852 اليوم من 157022 أمس.

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ويعتبر التباطؤ علامة مشجعة للبلاد التي شهدت وجود ثالث أكبر عدد من ضحايا الفيروس بعد إيطاليا والولايات المتحدة.



واعتبارا من يوم الاثنين، سيسمح للعاملين في قطاعات مثل البناء والتصنيع بالعودة إلى العمل، على الرغم من أن الحكومة مددت القيود على الحركة عبر الحدود البرية الإسبانية مع فرنسا والبرتغال لأسبوعين آخرين.

إيطاليا

سجلت إيطاليا 619 وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد السبت، ليرتفع الإجمالي إلى 19468.

ورغم ارتفاع هذا العدد مقارنة بأكثر دول العالم، إلا أنه يعكس تراجعا مستمرا في البلد الذي كان الأكثر تتضررا على مدار أسابيع عديدة.

وارتفع إجمالي عدد من سجلت روما إصابتهم بالفيروس بواقع 4694، السبت، ليبلغ 152271، فيما بلغ عدد من تماثلوا للشفاء 32534 شخصا.

وشهدت مدينة الفاتيكان إحياء البابا فرانسيس قداس "الجمعة العظيمة" في ساحة القديس بطرس، وسط غياب للحضور الكثيف الذي يصاحب هذه المناسبة عادة.

تركيا

سجلت تركيا السبت 5138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و95 وفاة لمصابين، بحسب ما أعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا.

ويرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1101 حالة، والإصابات إلى 52167، فيما تعافى 2423 شخصا.

وتشهد 31 ولاية في البلاد، السبت والأحد، حظرا كاملا للتجوال، في إطار جهود محاصرة انتشار الفيروس وعزل المصابين، وسط مخاوف من أن يقدم المزيد من الأتراك على الخروج من منازلهم والتنزه مع ارتفاع درجات الحرارة.

ألمانيا



وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 5323 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 113525 حالة اليوم الجمعة، في ارتفاع لليوم الرابع على التوالي بعد انخفاض استمر عدة أيام.



وارتفع عدد الوفيات بواقع 266 إلى 2373.

سويسرا

ذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا السبت أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات أمس الجمعة.



وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضا إلى 24900 من 24308 الجمعة.

الصين



وأعلنت الصين السبت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي تحاول فيه السلطات وقف موجة ثانية من كوفيد-19 ولا سيما من الإصابات الواردة من الخارج والتي لا تظهر عليها أعراض مع رفع القيود على السفر.



وأعلن بر الصين الرئيسي 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة من بينها 42 حالة لمسافرين قادمين من الخارج بزيادة على 42 حالة قبل يوم.



وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان إنه تم أيضا الإبلاغ عن 34 حالة كورونا جديدة لم تظهر عليها أعراض بتراجع عن 47 حالة في اليوم السابق.



وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 81953 حالة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 3339 حالة.

روسيا

وسجلت روسيا 1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 13584.



وقال المركز المعني بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا في روسيا إن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس زاد بواقع 12 حالة إلى 106 وفيات.

هولندا

قالت السلطات الصحية في هولندا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 1316 حالة اليوم السبت إلى 24413 مع تسجيل 132 وفاة جديدة.



وقال المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيانه اليومي إن إجمالي عدد الوفيات بلغ 2643 حتى الآن.

إيران

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني حث الإيرانيين على احترام البروتوكولات الصحية في الوقت الذي استؤنفت فيه الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في معظم أنحاء البلاد اليوم السبت.



ومن المقرر استئناف العمل فيما يسمى بالشركات منخفضة المخاطر في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم باستثناء العاصمة طهران من 18 نيسان/ أبريل.

وإيران هي الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله "تخفيف القيود لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية... يجب أن يحترم الناس بجدية التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى".

إندونيسيا

قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت 330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت ليرتفع عدد الإصابات إلى 3842 حالة.



وأضاف في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون أن البلاد سجلت 21 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 327.

إسرائيل

وأعلنت إسرائيل، السبت، ارتفاع إجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 10 ألاف و525 مصابا بينهم 96 حالة وفاة.



وأفادت قناة "كان" الرسمية، أن وزارة الصحة سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و117 إصابة.



وأشارت أن وزارة الصحة نشرت تصحيحا لعدد المصابين بحالات خطيرة، حيث قالت إنهم 180 مصابا وليس 191، كما ذكرت في إحصائيات نشرتها، صباح السبت.

كورونا عربيا

سجلت السلطات الجزائرية السبت، أكبر حصيلة وفيات عربية لمصابين بفيروس كورونا المستجد. إذ أعلنت عن وفاة 19 شخصا، فضلا عن تسجيل 64 إصابة جديدة.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار، إنه "تم خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة تسجيل 19 وفاة، و64 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع الإجمالي إلى 1825 إصابة، من ضمنها 275 وفاة".

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أربع وفيات بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي بالبلاد إلى 20.

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة فريدة الحوسني، في البيان اليومي حول مستجدات الفيروس، أن "إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3736، بعد اكتشاف 376 حالة جديدة من مختلف الجنسيات"، مشيرة إلى أن "الحالات المتعافية من كورونا وصلت 588".

وكشفت المتحدثة أن "بلادها بدأت استخدام العلاج بالبلازما، إلى جانب عدد من العلاجات الأخرى للفيروس، ويتم قياس فعاليته من خلال الدراسات والأبحاث".

أما في اليمن، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أنها تعمل على رفع جاهزية 37 مستشفى من أجل مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح عبر الفيديو لممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني، غداة تسجيل البلاد أول إصابة بفيروس كورونا.

وقال موساني إنه "على مستوى اليمن، تواصل منظمة الصحة العالمية التجهيز والإعداد لمواجهة مخاطر تفشي كورونا في البلاد".