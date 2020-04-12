والد 《عائض الغامدي》 الذي توفي ابنه بـالكورونا يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجله.. ويكشف كيف خطفه الفايروس في غمضة عين !

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روى سعيد الغامدي، والد الشاب عائض الذي توفي بسبب إصابته بفيروس “كورونا”، تفاصيل اللحظات الحياة الأخيرة قبل أن يخطفه فيروس “كورونا” من بين يد الأسرة، قائلا إن ابنه يعمل في القطاع العسكري في صالة المغادرين الدولية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، وفقا لـ “الوئام”.

وأوضح أنه بعد أسبوع من ظهور الأعراض على ابنه راجع أحد المستشفيات وكان لا يستطيع التنفس وأدخل العناية المركزة وصنفت حالته من ضمن الحالات الحرجة واستمر بالعناية إلى يوم الخميس 9 أبريل حيث توفاه الله بسبب تداعيات المرض، مؤكدًا أن ابنه يبلغ من العمر 33 عاما ومتزوج ولديه 3 أطفال.

وأضاف: بسبب المخالطة ظهرت الأعراض على زوجته وشقيقه الذي كان مرافقا معاه في بداية ظهور الأعراض، وظهرت نتائج التحاليل إيجابية ووضعا في العزل بأحد الفنادق وحالتهما مستقرة ومن أحسن إلى أحسن وتكفلت الدولة بالرعاية الصحية كاملة وتقديم جميع الخدمات لهم.

وعن أمنيته، أكد أنه يتمنى أن يتم تسجيل ابنه ضمن شهداء الوطن بعد إصابته بالفايروس أثناء أداء عمله العسكري في قطاعه داعياً بأن يشافي الله المصابين من زملائه وجميع المصابين بالمملكة بإذن الله.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما أعلنت عن شفاء 35 حالة جديدة.

