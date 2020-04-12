رفع أكثر من 500 سيارة تالفة من شوارع جدة.. خلال عشرة أيام

نفذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة؛ ما تسببت في تشويه المظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ٥٢٥ سيارة خربة وتالفة، مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.
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