بعد 3 أيام دون إصابات.. «جازان» تُسجل 6 حالات جديدة بـ«كورونا»

سجَّلت «جازان»، اليوم الأحد، 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»؛ وذلك بعد ثلاثة أيام من خلوها من أي إصابات.

وتوزَّعت الإصابات الجديدة بين 4 حالات في محافظة صامطة، وحالتين في صبيا. وبذلك يصل إجمالي المصابين في المنطقة إلى 27 حالة: 14 حالة نشطة، و13 حالة تعافت.

وتوزَّعت الحالات إجمالًا بين 17 في مدينة جيزان، و7 في محافظة صامطة، وحالتين في صبيا، وحالة واحدة في العارضة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى المملكة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 4462 إصابة، فيما سجلت 7 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 59 حالة، ويصل التعافي إلى 761حالة.

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جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس «كورونا» بالمملكة.

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