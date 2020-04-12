أخبار السعودية اليوم.. الصحة تقنن إصدار واستخدام تصاريح التجول.. والأرصاد تتوقع أمطارًا على جازان ونجران

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأحد 12 أبريل 2020م، أبرز الأخبار في المملكة منها قرارات وزارة الصحة لتقنين وإصدار واستخدام تصاريح التجول، والهيئة العامة للأرصاد تنبه لرياح محملة بالأتربة على مكة والمدينة وأمطار بجازان ونجران.

مصادر: قرارات من الصحة لتقنين إصدار واستخدام تصاريح التجول

علمت «عاجل» من مصادرها، بإصدار وزير الصحة «توفيق الربيعة» عددًا من القرارات تهدف لتقنين عمليات استخدام النموذج التعريفيّ المخصص لمن تتطلب أعمالهم التنقل خلال فترة سريان منع التجول.

تنبيهات الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على مكة والمدينة.. وأمطار بجازان ونجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة، وأتربة مثارة قد تؤدّي إلى تدنّ في مدى الرؤية على عدة محافظات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

لجميع المراحل.. قنوات «عين التعليمية»: بث مباشر لدروس الأحد من الأسبوع الـ13

أعلنت شبكة قنوات عين التعليمية، أنها ستبثّ دروس اليوم الأحد، مباشرة على حساباتها الرسمية، سواء عبر القنوات الفضائية أو يوتيوب.

المرور السعودي يجدد التحذير: خروجك في أوقات المنع يعرضك للمساءلة

جدد «المرور السعودي» التنبيه على قائدي المركبات بعدم الخروج أثناء فترة منع التجول حتى لا يتم تعرضهم للمساءلة.

بالفيديو.. مواطن يضع مستشفاه الخاص تحت تصرف الصحة لعلاج مصابي كورونا

أعلن المواطن «عبدالله جارالله زيد الصوينع»، وضع مستشفاه الخاص (البرلنتي)، والذي كان على وشك افتتاحه بوسط حائل، تحت تصرف الشؤون الصحية بحائل؛ لكي يتم استخدامه في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أجهزة «أبشر» للخدمة الذاتية.. تتيح تفعيل الحساب وتحديث رقم الجوال

وفرت المديرية العامة للجوازات، أجهزة نظام «أبشر» للخدمة الذاتية، والتي تقدم للمواطنين والمقيمين عدة خدمات، مثل تفعيل الحساب، وتحديث رقم الجوال، وإعادة إنشاء كلمة المرور.

بدء اختبارات طلاب الجامعة الإسلامية 3 رمضان إلكترونيًا

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة جدول الاختبارات النهائية لطلاب الانتظام بالجامعة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام، والتي ستُجرى إلكترونيًا (عن بعد) بدءًا من يوم الأحد الموافق 3 رمضان المبارك.

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا

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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، موعد التقديم لقبول الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ.

«هدف»: مبادرة دعم التوظيف لجميع المنشآت.. والصرف خلال أسابيع

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) «تركي بن عبدالله الجعويني» أن مبادرة "دعم التوظيف" تدعم أجور السعوديين والسعوديات في جميع المنشآت والوظائف، دون استثناء لمن تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي) بالإضافة إلى أي توظيف قادم، ولمدة سنتين وفق ضوابط المبادرة.

بدء خدمة البريد الدوائي في مستشفى الملك فهد بجازان

أعلن مستشفى الملك فهد المركزي بجازان بدء خدمة البريد الدوائي في مبادرة قامت بتنفيذها مؤسسة البريد السعودي بالتعاون مع قسم الصيدلية بالمستشفى لتوصيل الأدوية للمرضى داخل محافظات المنطقة، وذلك ضمن الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

بالصور.. قادة كشافة «تعليم مكة» يوزعون 500 وجبة خلال فترة منع التجول

وزعت كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي (إحسـان) أكثر من 500 وجبة جاهزة على المحتاجين والمتعففين في بعض أحياء مكة المكرمة خلال فترة منع التجول لتخفيف الآثار والأعباء الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد ١٩).

جمعية ألزهايمر تطلق مبادرة «لنؤنس وحدتهم».. ونحميهم بمنازلهم

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر مبادرة جديدة تحت عنوان "لنؤنس وحدتهم.. ونحميهم بمنازلهم"؛ وذلك تماشيًا مع قرارات القيادة الحكيمة بالالتزام بالضوابط الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جامعة المجمعة تطلق مبادرة تمويل أبحاث فيروس كورونا



أطلقت جامعة المجمعة ممثلة بعمادة البحث العلمي مبادرة جامعة المجمعة لتمويل أبحاث فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال توجيه القدرات والكفاءات البحثية داخل الجامعة للإسهام في ايجاد حلول علمية وطبية ومخرجات تسهم في الوقاية من الفيروس وعلاجه والحد من انتشاره.

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