تستمر لعدة أيام.. الحصيني يتوقع حالة ممطرة على معظم المناطق غدًا

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، عن توقعات بسقوط أمطار على عدة مناطق بالمملكة غدًا وتستمر لعدة أيام.
وقال -عبر حسابه بموقع «تويتر»-: «حالة ممطرة متوقعة -إن شاء الله- البداية الفعلية من غد الإثنين على أجزاء من: (مكة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، وتبوك، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، ودول الخليج العربي)، تستمر عدة أيام ».
وأضاف: «قوة الحالة جنوب وجنوب شرق الرياض وجنوب الشرقية، وبين الإمارات وقطر والربع الخالي».
واستكمل «الحصيني»: «الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد، وتُسبق بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة وفرصة سيول على أجزاء من: (الرياض، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وجنوب الشرقية، والربع الخالي، والجوف)».
ومضى قائلًا: «هذه توقعات حسب ما ترسمه النماذج والتغيير وارد، وهناك حالة أخرى بعدها بإذن الله ».
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