القويحص يوجه بافتتاح سوق مؤقتة للخضار والفواكه في حي العوالي بمكة

وجَّه أمين العاصمة المقدسة المهندس «محمد عبدالله القويحص» الإدارة العامة للبلديات بسرعة البدء في افتتاح سوق مؤقتة للخضار والفواكه في حي العوالي بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتأتي خطوة افتتاح هذه السوق المؤقتة من أجل توفير احتياجات الحي، والتخفيف من التزاحم في أماكن التموين الغذائي والسوق المركزية في الكعكية.
وتعد السوق الجديدة إضافةً للأسواق المؤقتة التي سبق البدء في افتتاحها في الشرائع والزايدي والفيحاء، وسوف يسمح بالعمل في هذه الأسواق للسعوديين فقط.
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