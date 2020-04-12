بالفيديو.. شاب عربي في السويد: نظام السعودية المتطور وتعاملها مع كورونا جعلها حديث العالم

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر من خلاله شاب يجري محادثة مرئية مع آخر، مشيدًا بإجراءات السعودية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الشخص الذي يبدو أنه عربي: «صدقًا صدقًا صدقًا.. السعودية هنا في السويد وفي أوروبا عامةً، حديث العالم في النظام والتطور ومكافحة كورونا.. ما حدا كان يتوقع أن دولة عربية عندها هذا النظام القوي.. ما شاء الله».

وأبدى إعجابه بقرار خادم الحرمين بعلاج مرضى كورونا في المملكة من المواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة مجانًا، قائلًا: «الملك السعودي -الله يحفظه- أمر بعلاج مرضى كورونا في المملكة، حتى المواطنين المخالفين.. صحيح الكلام هذا؟!» ليرد عليه الطرف الآخر قائلًا: «إي والله المواطن، والمقيم والمخالف لنظام الإقامة كلهم يشملهم العلاج المجاني فيما يخص كورونا».

وفي نهاية مارس الماضي، أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أمر بعلاج مرضى كورونا في المملكة من المواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة مجانًا، مشيرًا إلى أن المملكة تعد بين الدول الـ10 الأوائل في إجراء اختبارات التشخيص.

كما شدد خلال مؤتمر صحفي للجميع على الالتزام بالتعليمات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، منوهًا أنه لا أحد بمنأى عن الإصابة بالوباء القاتل.

من جانبه، ثمَّن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في وقت سابق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم الرعاية الصحية مجانًا لمصابي كورونا حتى لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والمشتبه في إصابتهم به، بدون اعتبار لمخالفاتهم، بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها.

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وقال «جيبريسوس» عبر تويتر: «شكرًا خادم الحرمين الشريفين فهذا ما تعنيه الصحة للجميع.. شكرًا على قيادتكم والتزامكم لضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونأمل أن تحذوَ دول أخرى حذوكم في القيادة والتضامن».

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