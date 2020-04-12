أمانة الأحساء تصادر نحو طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

ضبطت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية وسط الهفوف، وحدة سكنية جرى استغلالها من قبل العمالة المخالفة للأنظمة في تخزين مواد غذائية في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية، بما يُعرّض تلك المواد للتلف فينعكس ذلك سلبًا على الاستهلاك الآدمي.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بو وشل، أنه جرى إغلاق الموقع ومصادرة وإتلاف 913 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين؛ استنادًا لأنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكد المتحدث استمرارية خطط المتابعة الشاملة التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها؛ لدعم الجهود الرقابية وضبط مخالفي أنظمة واشتراطات الصحة العامة.
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