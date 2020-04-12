بالفيديو.. لقطات جوية تُظهر التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول في المدينة

كشفت لقطات جوية التُقطت من الطائرة على ارتفاع 9000 قدم في المدينة المنورة، التزام المواطنين والمقيمين التام بقرار منع التجول.
جاء ذلك وفقًا لمقطع مصور نشرته إمارة المدينة المنورة اليوم الأحد عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر».
يُشار إلى أن وزارة الداخلية قد أصدرت قرارًا في وقت سابق بمنع التجول والتنقل منعًا كليًّا، وعدم الخروج من المنازل في عدد من أحياء المدينة المنورة، بدءًا من يوم الجمعة الماضية.
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