وزارة الصحة: تسجيل 429 إصابة جديدة بكورونا و 59 إجمالي الوفيات

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى٤٤٦٢ بينما سجلت 7 حالات وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 59حالات، ووصلت حالات التعافي 761حالة.

جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف أخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

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