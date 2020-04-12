وزارة التعليم تبدأ مراجعة المقررات الدراسية لجميع المراحل

أعلنت وزارة التعليم بدء مراجعة جميع المقررات الدراسية اعتبارا من اليوم، وللمراحل كافة، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، في بث مباشر من الـ8 صباحا إلى الـ12:30 ظهرا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب: https://m.youtube.com/playlist?list=PL2i34QfxxoDm1Wt9NtY_u-hXSqYuJxkEN



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