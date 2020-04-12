السعودية اليوم / أمانة الشرقية تضبط مستودعين مخالفين بالدمام



الدمام 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع فرع وزارة التجارة، وشعبة الضبط الإداري بشرطة المنطقة، مستودعاً، وشقة تستخدم كمستودع بمدينة الدمام، لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن الحملات الميدانية الرقابية المشتركة على المستودعات الغذائية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وذلك تزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الأمانة أن المراقبين الصحيين تمكنوا من ضبط مستودع غير مصرح لتخزين الأغذية مخالف لاشتراطات التعبئة والحفظ والتخزين، وجرى إتلاف 5000 كليو غرام من المواد الغذائية المتنوعة والتمور غير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى ضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع غذائي مخالف للاشتراطات الصحية، لتخزين المواد الغذائية في درجة حرارة غير ملائمة، كما جرى إتلاف 1400 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحه وإغلاق الشقة والعمل على استكمال الإجراءات النظامية.

وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، واستمرارها بشكل مكثف على المنشآت الغذائية لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة للوقاية من فيروس

// انتهى //

17:55ت م

0140



الدمام 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسضبطت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع فرع وزارة التجارة، وشعبة الضبط الإداري بشرطة المنطقة، مستودعاً، وشقة تستخدم كمستودع بمدينة الدمام، لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن الحملات الميدانية الرقابية المشتركة على المستودعات الغذائية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وذلك تزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك.وأوضحت الأمانة أن المراقبين الصحيين تمكنوا من ضبط مستودع غير مصرح لتخزين الأغذية مخالف لاشتراطات التعبئة والحفظ والتخزين، وجرى إتلاف 5000 كليو غرام من المواد الغذائية المتنوعة والتمور غير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى ضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع غذائي مخالف للاشتراطات الصحية، لتخزين المواد الغذائية في درجة حرارة غير ملائمة، كما جرى إتلاف 1400 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحه وإغلاق الشقة والعمل على استكمال الإجراءات النظامية.وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، واستمرارها بشكل مكثف على المنشآت الغذائية لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، داعيةً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والتأكد من تاريخ الصلاحية وبيانات الصانع، لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.// انتهى //17:55ت م0140

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