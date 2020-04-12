

طريف 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

أظهرت عدسة "واس" جهود الأجهزة الأمنية في مختلف القطاعات الأمنية المشاركة بمحافظة طريف في تطبيق أمر منع التجول، وانتشارهم على طرق وميادين ومداخل ومخارج المحافظة.

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من حركة السيارات والمشاة، التزام الأهالي بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة

// انتهى //

17:45ت م

0139



طريف 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأظهرت عدسة "واس" جهود الأجهزة الأمنية في مختلف القطاعات الأمنية المشاركة بمحافظة طريف في تطبيق أمر منع التجول، وانتشارهم على طرق وميادين ومداخل ومخارج المحافظة.وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من حركة السيارات والمشاة، التزام الأهالي بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) .// انتهى //17:45ت م0139

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد التزام أهالي محافظة طريف بأمر منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.