السعودية اليوم / أمانة تبوك تشدد الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية والمطاعم



تبوك 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

شددت أمانة منطقة تبوك رقابتها على سائقي التطبيقات الإلكترونية وسائقي المطاعم ميدانيا، ومتابعتها لهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة، من أجل ضمان وصول الأطعمة للمستهلكين بشكل آمن وفق أعلى الاشتراطات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وتمركزت فرق الرقابة في نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة لمتابعة السائقين، إلى جانب إحكام الرقابة على المطاعم ومحال بيع الأغذية وأسواق النفع العام.

وأوضحت الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية، وذلك ضمن الإجراءات لمواجهه خطر فيروس

وأشارت إلى أن أعمال الرقابة شملت تكثيف الجولات الميدانية مع توجيه المعنيين باستخدام السبل الكفيلة بعمليات التعقيم ومداومة أعمال الإصحاح البيئي، إضافة إلى تكليف المراقبين الصحيين بأخذ التعهد اللازم على المطاعم أو السوبر ماركت أو المجمعات التجارية والبنوك لوضع المعقمات وتوفير الأقنعة وغيرها.

وأكدت أنها لن تتهاون بالتعامل مع المخالفين فيما يخص الصحة العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التكاتف معها في الإبلاغ عن أي محل يعنى بالصحة لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية وذلك بالاتصال على الرقم 940.

// انتهى //

17:39ت م

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تبوك 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسشددت أمانة منطقة تبوك رقابتها على سائقي التطبيقات الإلكترونية وسائقي المطاعم ميدانيا، ومتابعتها لهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة، من أجل ضمان وصول الأطعمة للمستهلكين بشكل آمن وفق أعلى الاشتراطات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات.وتمركزت فرق الرقابة في نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة لمتابعة السائقين، إلى جانب إحكام الرقابة على المطاعم ومحال بيع الأغذية وأسواق النفع العام.وأوضحت الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية، وذلك ضمن الإجراءات لمواجهه خطر فيروس كورونا وأشارت إلى أن أعمال الرقابة شملت تكثيف الجولات الميدانية مع توجيه المعنيين باستخدام السبل الكفيلة بعمليات التعقيم ومداومة أعمال الإصحاح البيئي، إضافة إلى تكليف المراقبين الصحيين بأخذ التعهد اللازم على المطاعم أو السوبر ماركت أو المجمعات التجارية والبنوك لوضع المعقمات وتوفير الأقنعة وغيرها.وأكدت أنها لن تتهاون بالتعامل مع المخالفين فيما يخص الصحة العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التكاتف معها في الإبلاغ عن أي محل يعنى بالصحة لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية وذلك بالاتصال على الرقم 940.// انتهى //17:39ت م0138

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