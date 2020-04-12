اجتماعي / إدارة إرشاد طالبات الرياض تطلق مسابقة "نحن الهمم"



الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

أطلقت إدارة إرشاد الطالبات بتعليم الرياض مسابقة "نحنُ الهمم" تستهدف جميع طالبات التعليم العام بمنطقة الرياض.

وأوضحت مديرة إرشاد الطالبات سحر بنت عبدالرحمن عطية, أن المسابقة عبارة عن كتابة مقالات نفسية اجتماعية يتحدثن الطالبات فيها عن "مستقبل التعليم في المملكة العربية

وأشارت إلى أهمية أن تكون المشاركة من جهد الطالبة الفكري مع إمكانية تعاون المرشدة أو أحد أفراد الأسرة بوصفه شريكاً لها على أن يرتكز المقال على فكرة مميزة أو مفاهيم تُطرَح بطريقة مبتكرة, مبينة أنه عند رغبة الطالبة تقديم مشاركتها يلزم كتابة اسمها ووصفها الدراسي ومدرستها ومكتب التعليم الذي تتبعه مدرستها، وفي حال انتهاء المشاركات سيتم نشرها - بإذن الله - في حساب المدرسة وحساب إرشاد المكاتب التعليمية.

مما يذكر أن عنصر المُفاضلة في المسابقة سيكون باستناد المقال على المقررات الدراسية وكتابة المقال بأسلوب لغوي معبر ومؤثر مُستلهم من أفكار إبداعية تخدم مسيرة التعليم، ويُتاح تلقي المُشاركات على العنوان التالي: ‏

// انتهى //

17:35ت م

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الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأطلقت إدارة إرشاد الطالبات بتعليم الرياض مسابقة "نحنُ الهمم" تستهدف جميع طالبات التعليم العام بمنطقة الرياض.وأوضحت مديرة إرشاد الطالبات سحر بنت عبدالرحمن عطية, أن المسابقة عبارة عن كتابة مقالات نفسية اجتماعية يتحدثن الطالبات فيها عن "مستقبل التعليم في المملكة العربية السعودية بعد أزمة كورونا " نظرا لما أحدثته هذه الجائحة من تداعيات وانعكاس هذه الأزمة على البُعدين النفسي والاجتماعي للمجتمعات.وأشارت إلى أهمية أن تكون المشاركة من جهد الطالبة الفكري مع إمكانية تعاون المرشدة أو أحد أفراد الأسرة بوصفه شريكاً لها على أن يرتكز المقال على فكرة مميزة أو مفاهيم تُطرَح بطريقة مبتكرة, مبينة أنه عند رغبة الطالبة تقديم مشاركتها يلزم كتابة اسمها ووصفها الدراسي ومدرستها ومكتب التعليم الذي تتبعه مدرستها، وفي حال انتهاء المشاركات سيتم نشرها - بإذن الله - في حساب المدرسة وحساب إرشاد المكاتب التعليمية.مما يذكر أن عنصر المُفاضلة في المسابقة سيكون باستناد المقال على المقررات الدراسية وكتابة المقال بأسلوب لغوي معبر ومؤثر مُستلهم من أفكار إبداعية تخدم مسيرة التعليم، ويُتاح تلقي المُشاركات على العنوان التالي: ‏ [email protected] , وسيكون آخر موعد لاستقبالها ٣٠ شوال ١٤٤١ هـ وذلك حرصاً من الإدارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطالبات، علماً بأن فرز المشاركات بواسطة لجنة تحكيمية مكونة من مشرفات متمرسات في إدارة إرشاد الطالبات وتقديم جوائز عينية لأفضل ثلاثة مشاريع، وسيتم إعلان النتائج - بإذن الله - في ١٥ ذي القعدة ١٤٤١هـ.// انتهى //17:35ت م0137

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