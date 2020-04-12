السعودية اليوم / أمانة الشرقية تتلف أكثر من 4200 كجم من الأسماك واللحوم والدواجن الفاسدة



القطيف 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، جولات رقابية بمحافظة القطيف، أسفرت عن إتلاف أكثر من ٤٢٣١ كيلوجراما من الأسماك واللدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار مسؤوليتها لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية، وضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للوقاية من

وأفادت الأمانة أنها اتخذت الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين، بالإضافة لإتلاف المضبوطات الفاسدة التي بلغت ٤١٠٠ كيلوجرام من الأسماك و ١٠٦ كيلوجرامات من اللحوم و ٢٥ كيلوجراما من الدواجن الفاسدة، مؤكدةً استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعيةً المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق.

من جانب آخر بدأت أمانة المنطقة الشرقية بالتنسيق مع إدارة المرور بتعديل حركة السير حول سوق السمك المركزي بالقطيف لتنظيم العملية المرورية، ليكون دخولاً فقط لشارع بدر للقادم من شارع الفتح باتجاه الجنوب ودخولاً فقط لشارع أبو صهيب الرومي للقادم من شارع 6 (ب) باتجاه الشمال.

// انتهى//

17:12ت م

0134



القطيف 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، جولات رقابية بمحافظة القطيف، أسفرت عن إتلاف أكثر من ٤٢٣١ كيلوجراما من الأسماك واللدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار مسؤوليتها لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية، وضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأفادت الأمانة أنها اتخذت الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين، بالإضافة لإتلاف المضبوطات الفاسدة التي بلغت ٤١٠٠ كيلوجرام من الأسماك و ١٠٦ كيلوجرامات من اللحوم و ٢٥ كيلوجراما من الدواجن الفاسدة، مؤكدةً استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعيةً المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق.من جانب آخر بدأت أمانة المنطقة الشرقية بالتنسيق مع إدارة المرور بتعديل حركة السير حول سوق السمك المركزي بالقطيف لتنظيم العملية المرورية، ليكون دخولاً فقط لشارع بدر للقادم من شارع الفتح باتجاه الجنوب ودخولاً فقط لشارع أبو صهيب الرومي للقادم من شارع 6 (ب) باتجاه الشمال.// انتهى//17:12ت م0134

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