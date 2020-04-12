السعودية اليوم / "واس" تواصل رصد الجهود الأمنية والوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول بعرعر



عرعر 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

رصدت عدسة "واس" الجهود الأمنية بمدينة عرعر والوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بالمدينة، وذلك امتثالاً لأمر خادم الحرمين الشريفين النابع من حرصه على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر

وتشهد القطاعات الحيوية المستثناة من القرار مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة.

// انتهى //

17:10ت م

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عرعر 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة "واس" الجهود الأمنية بمدينة عرعر والوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بالمدينة، وذلك امتثالاً لأمر خادم الحرمين الشريفين النابع من حرصه على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وتشهد القطاعات الحيوية المستثناة من القرار مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة.// انتهى //17:10ت م0133

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