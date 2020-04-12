السعودية اليوم / رئيس وزراء بريطانيا يغادر المستشفى لاستكمال علاجه من فيروس كورونا



لندن 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى اليوم لاستكمال علاجه من فيروس

وأكد المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن جونسون" غادر المستشفى لاستكمال علاجه في مقر إقامة رئيس الوزراء في بريطانيا" مضيفاً أن رئيس الوزراء لن يكون على رأس عمله على الفور، بناء على نصيحة الفريق الطبي الخاص به.

ووجه جونسون شكره للعاملين في مستشفى "سان توماس" على تقديم الرعاية الرائعة، مشيراَ إلى أن أفكاره تبقى مع المتضررين بسبب هذا المرض.

وكان جونسون قد دخل المستشفى الأحد إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

// انتهى //

17:06ت م

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لندن 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسغادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى اليوم لاستكمال علاجه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في منزله.وأكد المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن جونسون" غادر المستشفى لاستكمال علاجه في مقر إقامة رئيس الوزراء في بريطانيا" مضيفاً أن رئيس الوزراء لن يكون على رأس عمله على الفور، بناء على نصيحة الفريق الطبي الخاص به.ووجه جونسون شكره للعاملين في مستشفى "سان توماس" على تقديم الرعاية الرائعة، مشيراَ إلى أن أفكاره تبقى مع المتضررين بسبب هذا المرض.وكان جونسون قد دخل المستشفى الأحد إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //17:06ت م0131

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