السعودية اليوم / إيقاف عشرين مهرباً وتدمير تسعة مخابئ للإرهابيين بالجزائر



الجزائر 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

أوقف الجيش الجزائري عشرين مهربًا بمدينتي برج باجي مختار وعين قزام جنوب البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه تم خلال عملية إيقاف المهربين مصادرة أربع مركبات رباعية الدفع، وكمية من المواد الغذائية، وثمان صواعق تفجير، وكمية من مادة الديناميت، و17 مولدًا كهربائيًا، و12 مطرقة ضغط، و6 أجهزة كشف عن المعادن.

وأضاف البيان أن وحدات أخرى من الجيش دمرت تسعة مخابئ للجماعات الإرهابية، وسبع قنابل تقليدية الصنع، بعد كشفها بمدن البويرة وتيزي وزو والجلفة.

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17:05ت م

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