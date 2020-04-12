

جدة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

نفذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة ، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة و الخربة ، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة ، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني ، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ٥٢٥ سيارة خربة وتالفة ، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

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16:36ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة ترفع أكثر من 500 سيارة تالفة خلال أول عشرة أيام من شهر أبريل الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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