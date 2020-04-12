السعودية اليوم / "واس" توثق عبر جولاتها الجهود الأمنية للالتزام بأمر منع التجول بمحافظة جدة



جدة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

وثقت وكالة الأنباء

ورصدت عدسة "واس" تمركز عربات وأفراد الدوريات الأمنية ومرور المحافظة، وانضباطية وتجاوب المجتمع خلال ساعات تطبيق منع التجول، وخلو شوارع المحافظة وميادينها من المركبات والمارة، مما يؤكد استشعار المواطن والمقيم لمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره .

// انتهى //

16:23ت م

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جدة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر جوالتها الميدانية الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية بمحافظة جدة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق أمر منع التجول، وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .ورصدت عدسة "واس" تمركز عربات وأفراد الدوريات الأمنية ومرور المحافظة، وانضباطية وتجاوب المجتمع خلال ساعات تطبيق منع التجول، وخلو شوارع المحافظة وميادينها من المركبات والمارة، مما يؤكد استشعار المواطن والمقيم لمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره .// انتهى //16:23ت م0119

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