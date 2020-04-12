السعودية اليوم / " واس " ترصد جهود القطاعات الأمنية ومشاهد الوعي المجتمعي بمحافظة ظهران الجنوب



ظهران الجنوب 19 شعبان 1441هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

رصدت "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم الجهود المكثفة للقطاعات الأمنية في محافظة ظهران الجنوب الحدودية من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات، وانتشارهم من ضباط وأفراد لمتابعة تطبيق أفراد المجتمع لأمر منع التجول.

وشهدت الطرقات والاحياء التزاماً تاماً من الجميع، في مشهد حضاري يدل على الوعي من قبل المواطنين والمقيمين وتجاوبهم وامتثالهم لأمر منع التجول، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

//انتهى//

16:18ت م

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ظهران الجنوب 19 شعبان 1441هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسرصدت "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم الجهود المكثفة للقطاعات الأمنية في محافظة ظهران الجنوب الحدودية من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات، وانتشارهم من ضباط وأفراد لمتابعة تطبيق أفراد المجتمع لأمر منع التجول.وشهدت الطرقات والاحياء التزاماً تاماً من الجميع، في مشهد حضاري يدل على الوعي من قبل المواطنين والمقيمين وتجاوبهم وامتثالهم لأمر منع التجول، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا //انتهى//16:18ت م0115

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