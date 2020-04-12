السعودية اليوم / هولندا تسجل 1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا و94 حالة وفاة



أمستردام 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

سجلت هولندا اليوم 1188 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المعهد الوطني للصحة في هولندا أن عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس ارتفع إلى 2737 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

16:15ت م

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أمستردام 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسسجلت هولندا اليوم 1188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد نحو 25 ألفا و587 حالة.وأفاد المعهد الوطني للصحة في هولندا أن عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس ارتفع إلى 2737 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.// انتهى //16:15ت م0114

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