السعودية | “الغذاء والدواء” توافق على إجراء دراسة سريرية محكّمة دولية لعلاج “كورونا”

المناطق - واس

وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء على إجراء دراسة سريرية محكّمة دولية في خمسة مستشفيات داخل المملكة العربية السعودية بعنوان: مشروع البحث العالمي للعلاجات الإضافية لمرضى كورونا كوفيد 19 الذين يتلقون الرعاية القياسية (An international randomised trial of additional treatments for COVID-19 in hospitalised patients who are all receiving the local standard of care).

وتهدف الدراسة إلى الحصول على بيانات موثوقة يعتمد عليها في ما يخص فعالية وسلامة عددٍ من مضادات الفايروسات المستخدمة التي قد تسهم في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي ريمديسيفير(Remdesivir) وكلوركوين (Chloroquine) ولوبينافيرمع ريتونافير (Lopinavir with Ritonavir) وإنترفيرون بيتا 1ب (Interferon ?1b).

وتجرى الدراسة برعاية مشتركة من منظمة الصحة العالمية وعددٍ من الجهات الصحية داخل المملكة، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء انطلاقاً من دورها في حماية الصحة العامة من خلال ضمان سلامة وجودة وفعالية الأدوية واللقاحات اعتماداً على الدراسات السريرية.

وحثّت الهيئة جميع الجهات البحثية على تكثيف جهودها فيما يتعلق باكتشاف أو تطوير ما قد يساعد على إيجاد علاج أو لقاح لهذا الفيروس، كما ستقدم سبل الدعم كافة مثل تسهيل الإجراءات وتسريعها والاستشارات لمن يتقدم بتلك المبادرات.

ويمكن التواصل مع قسم التجارب السريرية بإدارة تقييم المنافع والمخاطر في الهيئة للاستفسار عن التنظيمات وكل ما يخص الأبحاث والدراسات السريرية، وذلك عن طريق البريد الالكتروني ([email protected]) أو الاتصال على الهاتف الموحد للهيئة العامة للغذاء والدواء (19999).