شكرا لقرائتكم خبر عن "مسك الخيرية" تطلق موقع حملة "لا تقطع" لتسهيل الوصول لخدماتها والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" موقع حملتها الإلكترونية "لا تقطع"، التي إنطلقت منتصف الشهر الماضي، في خطوة تهدف لدعم الإجراءات الحكومية المتبعة لاحتواء الأزمة الصحية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ويأتي الموقع https://misk.org.sa/neverdisconnect/ للتعريف بالحملة، والمبادرات والفعاليات المصاحبة لها، وتسهيل الوصول للبرامج والتسجيل فيها؛ وذلك لتمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من الخدمات والفرص التعليمية والتثقيفية المتاحة، والاطلاع على كل جديد.

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